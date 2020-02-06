У Китаї побудували другу лікарню для хворих на коронавірус

У Китаї завершили будівництво другої спеціалізованої лікарні для пацієнтів, заражених коронавірусом.

Джерело: AP

Дослівно: "У Китаї сьогодні завершили будівництво другої спеціальної лікарні, щоб ізолювати та лікувати пацієнтів, заражених новим коронавірусом".

Деталі: Зазначається, що нову лікарню розраховану на 1500 місць збудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції почала приймати пацієнтів.

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.

Що передувало: У Китаї за 10 днів побудували лікарню для хворих на коронавірус.

Передісторія:

Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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