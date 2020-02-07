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Коронавірус: Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай

П'ятниця, 7 лютого 2020, 02:37
Коронавірус: Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай

Уряд Саудівської Аравії ввів заборону на поїздки своїм громадянам до Китаю через коронавірус 2019-ncov.

Джерело: SPA

Дослівно: "Головне управління з питань паспортів оголосило про припинення поїздок громадян та емігрантів до Китайської Народної Республіки в рамках впровадження медико-санітарних процедур, прийнятих у Королівстві Саудівська Аравія для запобігання новому коронавірусу".

Деталі: За порушеня обмежувальних заходів передбачена відповідальності. Іноземцям, які мають статус резидента Саудівської Аравії і які поїдуть до Китаю, не дозволять потім повернутися до Королівства.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".
  • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська АравіяКитайкоронавірус
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