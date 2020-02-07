Від коронавірусу 2019-nCoV вже померло 634 людини

368 переглядів
П'ятниця, 7 лютого 2020, 04:37

Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 634 людини. Вилікувались від вірусу 1543 особи.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: На материковому Китаї зафіксовано 634 смерті. У той же час там же успішно виписали з лікарень 1543 особи.

Кількість випадків захворювання збільшилась до 31 3888 людей. 

За останню добу від вірусу померло 70 людей.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".
  • 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Теми: коронавірус Китай


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус: Саудівська Аравія заборонила своїм громадянам відвідувати Китай 7 лютого 2020, 03:37
У Китаї побудували другу лікарню для хворих на коронавірус 7 лютого 2020, 00:52
Лікар з Уханя помер від коронавірусу 6 лютого 2020, 23:46
Усі новини
Головні новини
Від коронавірусу 2019-nCoV вже померло 634 людини
Федерація гімнастики України пояснила участь збірної у змаганнях в Росії
Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"
Пристайко відреагував на розмови в Офісі Зеленського про свою відставку
Усі новини
школа

Моя дитина інтроверт, як зробити її перебування у школі комфортним?

дослідження

Недопалки шкідливі не менше за сигарети

рейтинги

Рівень знань українських школярів нижче середнього