Бородянський пояснив, чому українські спортсмени мають виступати в Росії

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 11:07

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський переконаний, що українські спортсмени мають виступати, зокрема і в Росії, щоб потім ефективно боротися за медалі в світі.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Бородянського на пресконференції 7 лютого

Пряма мова: "Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів. Для того щоб ефективно боротися за медалі у світі, ми маємо виступати на території держави-агресора".

Деталі: За словами міністра, у спортсменів немає вибору, бо за виступи вони отримують бали. І якщо спортсмен не виступає за кордоном, то він автоматично позбавляється балів, а це в свою чергу обмежує можливості спортсмена боротися за медалі.

Бородянський відзначив, що це питання не лише України і РФ, а міжнародне питання, яке стосується всіх кейсів, пов'язаних із конфліктами між державами.

Передісторія:

  • 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити Єву Мелещук і Христину Пограничну на змагання з художньої гімнастики в Росії.
  • Перша віцепрезидентка Федерації гімнастики й головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна пояснила, що участь українських спортсменок у Гран Прі в Москві підвищує рейтинг України та впливає на підготовку до Олімпійських ігор.

Теми: Мінкультури спорт Росія


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