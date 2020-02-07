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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" тримають в нелюдських умовах – адвокат

П'ятниця, 7 лютого 2020, 10:40
Фігуранта справи Хізб ут-Тахрір тримають в нелюдських умовах – адвокат

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва утримують в нелюдських умовах і в одній камері з ВІЛ-інфікованим ув'язненим.

Джерело: "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Айдера Азаматова

Пряма мова Азаматова: "Теймур Абдуллаєв вже місяць перебуває в СІЗО м. Таганрог. Стан здоров'я задовільний, незважаючи на нелюдські умови, в яких він утримується.

Дане СІЗО кардинально відрізняється від інших. Він спить в куртці, опалення практично не працює, гарячої води немає.

Більш того, Теймур утримується в одній камері з ВІЛ-інфікованим ув'язненим".

Деталі: За словами адвоката, який відвідав Абдуллаєва 6 лютого, обидва ув'язнені сидять в камері, яка знаходиться на північній стороні, де сонце світить рідко, в приміщенні "сирість, цвіль, повна антисанітарія".

Азаматов вважає, що хлопців відправили в таку камеру, щоб вони зламалися в цих умовах, але вони "тримаються, не падають духом і передають всім слова вітання та подяки".

Також він зазначив, що ув’язнені чекають етапу, який може відбутися на днях. Але куди їх відправлять, наразі не відомо.

Знати більше:  В яких умовах тримають бранців Кремля

Передісторія:

  • 5 вересня 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив арешт п'ятьом етапованим кримчанам, обвинуваченим у так званій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".
  • Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
  • У червні 2019 року стало відомо, що окупанти проситимуть засудити п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на строки від 11 до 17 років позбавлення волі, зокрема, Аблуллаєва – до 17 років.

Українська правда

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Теми: політв'язніКримРосія
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