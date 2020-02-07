Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" тримають в нелюдських умовах – адвокат

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва утримують в нелюдських умовах і в одній камері з ВІЛ-інфікованим ув'язненим.

Джерело: "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Айдера Азаматова

Пряма мова Азаматова: "Теймур Абдуллаєв вже місяць перебуває в СІЗО м. Таганрог. Стан здоров'я задовільний, незважаючи на нелюдські умови, в яких він утримується.

Дане СІЗО кардинально відрізняється від інших. Він спить в куртці, опалення практично не працює, гарячої води немає.

Більш того, Теймур утримується в одній камері з ВІЛ-інфікованим ув'язненим".

Деталі: За словами адвоката, який відвідав Абдуллаєва 6 лютого, обидва ув'язнені сидять в камері, яка знаходиться на північній стороні, де сонце світить рідко, в приміщенні "сирість, цвіль, повна антисанітарія".

Азаматов вважає, що хлопців відправили в таку камеру, щоб вони зламалися в цих умовах, але вони "тримаються, не падають духом і передають всім слова вітання та подяки".

Також він зазначив, що ув’язнені чекають етапу, який може відбутися на днях. Але куди їх відправлять, наразі не відомо.

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