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"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти просять засудити фігурантів на десятки років

Понеділок, 10 червня 2019, 17:10

Окупанти проситимуть засудити п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на строки від 11 до 17 років позбавлення волі.

Про це 10 червня повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

"Держзвинувачення попросило для фігурантів справи Хізб ут-Тахрір ("Сімферопольська група") терміни від 11 до 17 років позбавлення волі суворого режиму", - написав журналіст.

Наумлюк також перерахував обвинувачених у справі і терміни ув'язнення, про які їм буде клопотати обвинувачення:

  • Абдулаєву Теймур - 17 років
  • Ісмайлову Рустема - 13 років
  • Саледінову Айдеру - 12 років
  • Абдулаєву Узеира - 12 років
  • Джемаденову Емілю - 11 років

Нагадаємо:

  • 5 вересня 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив арешт п'ятьом етапованим кримчанам, обвинуваченим у так званій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".
  • Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
  • При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

"Українська правда" у Threads

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