"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти просять засудити фігурантів на десятки років

Окупанти проситимуть засудити п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на строки від 11 до 17 років позбавлення волі.

Про це 10 червня повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

"Держзвинувачення попросило для фігурантів справи Хізб ут-Тахрір ("Сімферопольська група") терміни від 11 до 17 років позбавлення волі суворого режиму", - написав журналіст.

Наумлюк також перерахував обвинувачених у справі і терміни ув'язнення, про які їм буде клопотати обвинувачення:

Абдулаєву Теймур - 17 років

Ісмайлову Рустема - 13 років

Саледінову Айдеру - 12 років

Абдулаєву Узеира - 12 років

Джемаденову Емілю - 11 років

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