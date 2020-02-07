Бернацька внесла 7 мільйонів застави
Ексзаступниця міністра юстиції колишній секретар ЦВК Наталія Бернацька внесла заставу у 7 мільйонів гривень.
Джерело: коментар адвоката Бернацької Дениса Шкаровського "Українській правді"
Пряма мова: "Наталія Бернацька повністю виконала покладені на неї судом обов’язки:
- внесла заставу - 7 млн грн. В більшій частині за рахунок позики від іншої особи.
- здала на зберігання закордонні паспорти".
Деталі: За словами захисника, Бернацька і раніше виконувала свої обов’язки, а саме: повернулась до України з-закордону для отримання повідомлення про підозру та участі в процесі з обрання запобіжного заходу, прибувала до НАБУ на допити.
Шкаровський уточнив, що на ухвалу про застосування застави буде подано апеляцію.
Сама Бернацька у Facebook також повідомила про апеляцію.
Що передувало: 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.
Прокуратура просила 45 мільйонів для Бернацької. За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.
Передісторія:
- За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства "Золотий Мандарин Ойл", підконтрольний Логвинському, та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
- Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, але про цей факт Європейський суд не повідомив. Компанія відступила право вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з Логвинським.
- У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами.
- У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів. За версією правоохоронців органів, державному бюджету було завдано збитків більш ніж 54 млн грн.