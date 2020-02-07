Бернацька внесла 7 мільйонів застави

Ексзаступниця міністра юстиції колишній секретар ЦВК Наталія Бернацька внесла заставу у 7 мільйонів гривень.

Джерело: коментар адвоката Бернацької Дениса Шкаровського "Українській правді"

Пряма мова: "Наталія Бернацька повністю виконала покладені на неї судом обов’язки:

внесла заставу - 7 млн грн. В більшій частині за рахунок позики від іншої особи.

здала на зберігання закордонні паспорти".

Деталі: За словами захисника, Бернацька і раніше виконувала свої обов’язки, а саме: повернулась до України з-закордону для отримання повідомлення про підозру та участі в процесі з обрання запобіжного заходу, прибувала до НАБУ на допити.

Шкаровський уточнив, що на ухвалу про застосування застави буде подано апеляцію.

Сама Бернацька у Facebook також повідомила про апеляцію.

Що передувало: 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.

Прокуратура просила 45 мільйонів для Бернацької. За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.

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