З неділі підлітки зможуть виїжджати з Криму на навчання без батьків

З 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей до 16 років.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Напередодні Нового року за ініціативи Мінветеранів урядом спрощено порядок в’їзду та виїзду з території Кримського півострова підлітків, які навчаються на території інших регіонів України.

А саме діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.

Також спрощена процедура переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. Для них в’їзд в Крим (мова про тих, хто виїхав з півострова напередодні і наразі повертається) буде можливим в супроводі лише когось одного з батьків".

Деталі: У міністерстві зазначили, що до 19.02.2020 в’їзд до Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.