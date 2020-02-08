В Одесі намагалися повернути пам'ятну дошку Жукову, але вона розбилася

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Субота, 8 лютого 2020, 20:01
фото - "Думская"

В Одесі прихильники партії проросійського пропагандиста Анатолія Шарія намагалися повісити на фасад будівлі на вул.Новосельского, 62 нову пам'ятну дошку радянському маршалу Георгію Жукову замість демонтованої, але табличка розбилася.

Джерело: Думська

Деталі: Як повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул, табличка розбилася, коли прихильники партії Шарія "спілкувалися з українськими патріотами".

Дослівно: "Ми як раз підходили до будівлі. Побачили десь 15 осіб з символікою партії Шарія. Вони виготовили своїми силами табличку і намагалися її повісити. Але у них почалися трястися руки, табличка впала і розбилася. Довелося її викинути", - повідомив Ганул.

Деталі: За його словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Через деякий час представники партії Шарія покинули місце події.

 
фото - "Думская"

Що передувало: 

4 лютого в Одесі з будинку, де зараз живуть студенти історичного факультету Одеського національного університету ім.Мечнікова, демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова.  

Барельєф демонтували активісти і студенти ОНУ. Їм намагалися завадити проросійськи налаштовані громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гіганова. Сторони обмежилися словесною перепалкою.

Теми: Одеса декомунізація


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