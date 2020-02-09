На коронавірус за останню добу захворіли 2662 людей
Внаслідок зараження коронавірусом, з початку епідемії померли 813 людини. Вилікувались від вірусу 2701 особи.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Від коронавірусу 2019-nCoV зафіксовано 813 смерті. У той же час там же успішно виписали з лікарень 2701 особи.
Кількість випадків захворювання збільшилась до 37 549 осіб.
За останню добу від вірусу померло 89 людини.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".
- 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 6 лютого у світі зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
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