Коронавірус: 2662 інфікованих за одну добу
Неділя, 9 лютого 2020, 05:40
Внаслідок зараження коронавірусом з початку епідемії померли 813 людини, вилікувати від вірусу вдалося 2701 особу.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: За даними фахівців, кількість випадків захворювання збільшилася до 37 549 осіб.
Від коронавірусу 2019-nCoV зафіксовано 813 смерті, за останню добу від вірусу померло 89 людини.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Станом на 6 лютого у світі було зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.
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