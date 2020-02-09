Внаслідок зараження коронавірусом з початку епідемії померли 813 людини, вилікувати від вірусу вдалося 2701 особу.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: За даними фахівців, кількість випадків захворювання збільшилася до 37 549 осіб.

Від коронавірусу 2019-nCoV зафіксовано 813 смерті, за останню добу від вірусу померло 89 людини.

Нагадаємо:

Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

30 грудня Лі Веньлян відправив повідомлення колегам-медикам у груповому чаті, а через кілька днів був викликаний в Бюро громадської безпеки, щоб підписати лист, у якому його звинувачували в "брехливих заявах".

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Станом на 6 лютого у світі було зафіксовано 28 274 випадків захварювання на коронавірус, померли 565 осіб, вилікувались від вірусу понад 1100 осіб.

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