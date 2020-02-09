Коронавірус отримав тимчасову офіційну назву
Неділя, 9 лютого 2020, 12:43
Державний комітет КНР з охорони здоров'я присвоїв коронавірусній інфекції тимчасову офіційну назву.
Джерело: CNN з посиланням на рішення Нацкомісії КНР, озвучене в ході прес-конференції в суботу
Деталі: Протягом декількох тижнів коронавірус, що швидко поширюється, відомий як "Уханьський" - за назвою міста Ухань в провінції Хубей, де він виник.
Згідно з повідомленням, вірус буде тимчасово називатися "Нова коронавірусна пневмонія" або NCP.
Про те, коли коронавірус отримає постійну офіційну назву, не повідомляється .
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Нагадаємо,
- За останніми даними, в результаті зараження коронавірусів померли 813 осіб, за останню добу - 89 осіб. Кількість випадків інфікування зросла до 37 549 осіб.
Українська правда