Коронавірус отримав тимчасову офіційну назву

Державний комітет КНР з охорони здоров'я присвоїв коронавірусній інфекції тимчасову офіційну назву.

Джерело: CNN з посиланням на рішення Нацкомісії КНР, озвучене в ході прес-конференції в суботу

Деталі: Протягом декількох тижнів коронавірус, що швидко поширюється, відомий як "Уханьський" - за назвою міста Ухань в провінції Хубей, де він виник.

Згідно з повідомленням, вірус буде тимчасово називатися "Нова коронавірусна пневмонія" або NCP.

Про те, коли коронавірус отримає постійну офіційну назву, не повідомляється .

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