На боротьбу із коронавірусом Китай виділить понад 10 мільярдів доларів
Китай виділить понад 10,2 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю
Деталі: В цілому на заходи для боротьби з вірусом уряд виділив 71,85 млрд. юанів (10,26 млрд. доларів США).
За заявою Мінфіну КНР, кошти будуть спрямовані на те, щоб громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування.
Дослівно: "Кошти також будуть спрямовані на те, щоб зусилля кожного регіону, спрямовані на боротьбу з вірусом, не мали фінансових обмежень".
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Нагадаємо,
- За останніми даними, в результаті зараження коронавірусів померли 813 осіб, за останню добу - 89 осіб. Кількість випадків інфікування зросла до 37 549 осіб.