На боротьбу із коронавірусом Китай виділить понад 10 мільярдів доларів

Китай виділить понад 10,2 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю

Деталі: В цілому на заходи для боротьби з вірусом уряд виділив 71,85 млрд. юанів (10,26 млрд. доларів США).

За заявою Мінфіну КНР, кошти будуть спрямовані на те, щоб громадяни могли дозволити собі діагностику і лікування.

Дослівно: "Кошти також будуть спрямовані на те, щоб зусилля кожного регіону, спрямовані на боротьбу з вірусом, не мали фінансових обмежень".

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