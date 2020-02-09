Прем'єр заявив, що радиться з Богданом і Єрмаком щодо призначень

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Неділя, 9 лютого 2020, 20:57

Прем'єр Олексій Гончарук заявляє, що радиться з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та помічником президента Андрієм Єрмаком щодо призначень в уряді.

Джерело: Гончарук в ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV

Пряма мова: "Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака – ред.), тому я з ними раджуся. Отакий вплив вони мають.

Я як прем'єрміністр приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них (кандидатури в уряді – ред.) тут несу я. Але щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді".

Деталі: Гончарук заперечив інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі президента.

Пряма мова: "Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента, вони проходять в уряді. Лише коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди".

Українська правда
Теми: Гончарук Богдан Кабінет міністрів Андрій Єрмак Офіс президента


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