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Прем'єр заявив, що радиться з Богданом і Єрмаком щодо призначень

Неділя, 9 лютого 2020, 19:57
Прем'єр заявив, що радиться з Богданом і Єрмаком щодо призначень

Прем'єр Олексій Гончарук заявляє, що радиться з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та помічником президента Андрієм Єрмаком щодо призначень в уряді.

Джерело: Гончарук в ефірі програми "Факти тижня" на каналі ICTV

Пряма мова: "Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака – ред.), тому я з ними раджуся. Отакий вплив вони мають.

Я як прем'єрміністр приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них (кандидатури в уряді – ред.) тут несу я. Але щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді".

Деталі: Гончарук заперечив інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі президента.

Пряма мова: "Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента, вони проходять в уряді. Лише коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди".

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Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Що передувало: "Українська правда" писала, що 1 лютого на Банковій відбулася велика співбесіда на посади в уряді.

Потенційних кандидатів співбесідували президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

При цьому на нарадах не було глави Офісу президента Андрія Богдана. За даними УП, через конфлікт з Єрмаком Богдан вирішив відсторонитись від роботи з Кабміном.

Українська правда

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Теми: ГончарукБогданКабінет міністрівАндрій ЄрмакОфіс президента
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