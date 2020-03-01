"Зарплати" в конвертах "слугам" видають заступники Арахамії – Скороход
Анна Скороход, виключена із фракції "Слуга народу" нардепка, заявила, що її колишні колеги по фракції отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу".
Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою
Деталі: Вона стверджує, що нардепи отримують винагороду за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції – $15 тисяч.
Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.
"Як мені казали, то зами фракцій", – відповіла на запитання, хто саме є "касиром" у партії.
Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.
"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", – сказала нардепка.
Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.
Передісторія:
- 15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.
- Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.
- У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.
- Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.
- У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.