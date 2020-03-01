"Зарплати" в конвертах "слугам" видають заступники Арахамії – Скороход

Анна Скороход, виключена із фракції "Слуга народу" нардепка, заявила, що її колишні колеги по фракції отримують зарплати в конвертах, які видають заступники Давида Арахамії, голови фракції "Слуга народу".

Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою

Деталі: Вона стверджує, що нардепи отримують "винагороду" за результатами роботи у кінці місяця. Звичайним "слугам" платять по $5 тисяч доларів, тим, хто займає керівні посади у фракції – $15 тисяч.

Гроші видають кожному особисто на руки готівкою.

"Як мені казали, то зами фракцій", – відповіла на запитання, хто саме є "касиром" у партії.

Конкретні прізвища Скороход не назвала, посилаючись на те, що давала свідчення Національному антикорупційному бюро.

"Я з самого початку, ще мене в цьому звинувачували, що я не голосую, що я не підтримую партію, але насправді я багато законопроєктів підтримувала. Але не ті закони, які я бачила лобістськими, які я аргументувала, і ми ще багато сварились з цьому приводу і на фракціях теж", – сказала нардепка.

Колишня "слуга" також згадала звинувачення Арахамії у тому, що вона сама платила нардепам та лобіювала інтереси бізнес-груп. Вона дорікнула йому, що зустрічного позову про спростування її слів він так і не подав, а вона ж, навпаки, позивається до голови фракції.

Також Скороход вважає, що Арахамії варто заборонити виступати на телебаченні та давати коментарі. "Будь-ласка, забороніть йому з’являтись і щось коментувати. Бо коли він наговорить тієї дурні, що він говорить, то потім ніхто не знає, як її розгрібати"", – прокоментувала вона заяви лідера "Слуги народу" про водопостачання до Криму.

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