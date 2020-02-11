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Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас

Вівторок, 11 лютого 2020, 20:29
Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий"

Деталі: Голову фракції попросили висловити особисту позицію стосовно ситуації, в якій президент РФ Володимир Путін запропонує піти на поступки по Донбасу в обмін на постачання Україною води в анексований Крим.

Відповідь Арахамії: "Я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватися громадяни України...

Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном і за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов".

Що передувало: 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".

Нагадаємо:

  • У жовтні 2019 року голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов підкинув ідею продавати воду в анексований Росією Крим.
  • Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів, що це означатиме здачу позицій із деокупації півострова.

Українська правда

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Теми: АрахаміяПутінОРДЛОКримДонбас
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