На Донбасі 1 військовий загинув і 6 постраждали

У неділю внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, троє отримали поранення та ще троє – бойове ураження.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

"Сьогодні, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження".

Деталі: Пізніше пресцентр ООС повідомив, що під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле російські окупанти помітили український автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.

Дослівно: "Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє наших захисників отримали поранення, а ще двоє – бойове ураження. Усіх поранених та уражених українських військовослужбовців оперативно доставили до стаціонарних медичних закладів та надали кваліфіковану медичну допомогу.

Враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил Російської Федерації, а не поспіхом навчена вчорашня цивільна людина".

Деталі: Як зазначається у вечірньому зведенні, три обстріли у неділю було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли: поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.