Екснардеп Мельничук заявив, що його затримали у Греції за запитом РФ
Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.
Джерело: Мельничук у Facebook
Пряма мова: "Мене затримали на болгаро-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія".
Деталі: Мельничук додав, що перебуває у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.
Передісторія:
- 3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
- У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.
- У 2018 році Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.