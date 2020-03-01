Екснардеп Мельничук заявив, що його затримали у Греції за запитом РФ

Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.

Джерело: Мельничук у Facebook

Пряма мова: "Мене затримали на болгаро-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія".

Деталі: Мельничук додав, що перебуває у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.

Передісторія: