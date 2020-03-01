Екснардеп Мельничук заявив, що його затримали у Греції за запитом РФ

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Неділя, 1 березня 2020, 22:56

Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.

Джерело: Мельничук у Facebook

Пряма мова: "Мене затримали на болгаро-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія".

Деталі: Мельничук додав, що перебуває у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.

Передісторія:

  • 3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
  • У 2017 році  НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.
  • У 2018 році Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Українська правда
Теми: Греція Інтерпол Росія Верховна Рада


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