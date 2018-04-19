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Депутат Мельничук розбив ніс Ліньку після прямого ефіру

Четвер, 19 квітня 2018, 08:48
Депутат Мельничук розбив ніс Ліньку після прямого ефіру

Позафракційний депутат Сергій Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Як повідомляє сам канал, Мельничук намагався вдарити Лінька ще під час ефіру "Українського формату" через виключення його з фракції "Радикальної партії".

Ведучий Василь Голованов не дав це зробити. Але після ефіру Мельничук все ж зустрів Лінька і вдарив біля сцени.

 

Щойно вони вийшли з ефіру, сталася бійка.

Під час ефіру Мельничук звинуватив "Радикальну партію" в тому, що вони "лягли" під президента Петра Порошенка, зазначає видання "Гордон".  

Позафракційний депутат-утікач Олександр Онищенко заявив, що за вказівкою Порошенка лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко отримав $1 млн за виключення з партії Мельничука.

А Мельничук заявив, що у нього є документальне підтвердження фактів, що за його відсутності в парламенті використовували підроблену картку для голосування: "Ляшко давав її комусь із групи, щоб вони голосували за деякі законопроекти. І це теж факти корупції".

Лінько почав заперечувати це, заявивши, що Мельничук сам "пішов і продався".

Після інциденту Лінько сказав, що у нього зламано ніс, але до правоохоронців він звертатися не буде.

"Не буду чоловічі суперечки вирішувати через заяви. Ця людина ще поплатиться... Просто підійшов – вдарив мене в скроню. Треба, щоб таких людей не було у Верховній Раді", – сказав він.



Мельничука виключили з фракції Радикальної партії ще 5 лютого 2015 року – за дії, які "дискредитують депутата".

Олег Ляшко називав Мельничука "тушкою" і навіть побився з ним у Верховній Раді.

"Українська правда" у Threads

Теми: МельничукВерховна Рада
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