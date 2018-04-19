Депутат Мельничук розбив ніс Ліньку після прямого ефіру

Позафракційний депутат Сергій Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.



Як повідомляє сам канал, Мельничук намагався вдарити Лінька ще під час ефіру "Українського формату" через виключення його з фракції "Радикальної партії".



Ведучий Василь Голованов не дав це зробити. Але після ефіру Мельничук все ж зустрів Лінька і вдарив біля сцени.

Эфир "Украинского формата" на News One закончился украинской традицией - мордобоем между нардепами Мельничуком и Линько. — Borislav Bereza (@UkrBereza) April 18, 2018

Щойно вони вийшли з ефіру, сталася бійка.



У коментарі каналу Лінько сказав, що у нього зламано ніс, але до правоохоронців він звертатися не буде.

"Не буду чоловічі суперечки вирішувати через заяви. Ця людина ще поплатитися .. Просто підійшов – вдарив мене в скроню. Треба, щоб таких людей не було у Верховній Раді", – сказав він.





Мельничука виключили з фракції Радикальної партії ще 5 лютого 2015 року – за дії, які "дискредитують депутата".

Олег Ляшко називав Мельничука "тушкою" і навіть побився з ним у Верховній Раді.