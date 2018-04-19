Депутат Мельничук розбив ніс Ліньку після прямого ефіру

2948 переглядів
Четвер, 19 квітня 2018, 08:48

Позафракційний депутат Сергій Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Як повідомляє сам канал, Мельничук намагався вдарити Лінька ще під час ефіру "Українського формату" через виключення його з фракції "Радикальної партії".

Ведучий Василь Голованов не дав це зробити. Але після ефіру Мельничук все ж зустрів Лінька і вдарив біля сцени.

Щойно вони вийшли з ефіру, сталася бійка.

У коментарі каналу Лінько сказав, що у нього зламано ніс, але до правоохоронців він звертатися не буде.

 

"Не буду чоловічі суперечки вирішувати через заяви. Ця людина ще поплатитися .. Просто підійшов – вдарив мене в скроню. Треба, щоб таких людей не було у Верховній Раді", – сказав він.



Мельничука виключили з фракції Радикальної партії ще 5 лютого 2015 року – за дії, які "дискредитують депутата".

Олег Ляшко називав Мельничука "тушкою" і навіть побився з ним у Верховній Раді.

Теми: Мельничук Верховна Рада
powered by lun.ua
По темі
Стрілянина охоронця нардепа Мельничука: відкрито 2 кримінальні провадження 16 серпня 2017, 15:42
У Мельничука розповіли деталі інциденту зі стрільбою у Києві 16 серпня 2017, 15:20
Мельничук і Онищенко вийшли з "Волі народу" 9 червня 2017, 11:23
Усі новини
Головні новини
АТО: бойовики застосували міномети і гранатомети, 2 поранених
СБУ оприлюднила імена "вагнерів", яких переправили до Сирії ВМС Росії
Головні новини дня – за 60 секунд
СБУ перевіряє матеріал "Нового времени" на наявність держтаємниці
Усі новини
скандал

Як у Фінляндії вирощують тварин на хутро

Медицина

Що варто знати про телемедицину в США та Канаді