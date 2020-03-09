США почали вивід військ із Афганістану
9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.
Джерело: AFP
Деталі: Вивід американських військових почався через декілька годин після церемонії складання присяги президента Афганістану Ашрафа Гані та прем’єр-міністра Абдулла Абдулла.
Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.
Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.
У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.
Нагадаємо:
- Президент Джордж Буш розпорядився ввести війська США в Афганістан у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року. "Талібан" переховував Усаму бен Ладена та його терористичну мережу "Аль-Каїда".
- Це найдовша війна, яку американські війська ведуть за кордоном. Вона коштувала США життів 3,5 тисяч військових і понад 750 мільярдів доларів.
- Трамп неодноразово обіцяв закінчити "безкінечні війни" на Близькому Сході. Виведення військ може вплинути на його підтримку американськими виборцями у прагненнях Трампа переобратись на другий термін.