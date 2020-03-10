США почали вивід військ із Афганістану

9 березня Сполучені Штати почали виводити війська із Афганістану у рамках укладеної із радикальним рухом "Талібан" мирової угоди.

Джерело: AFP

Деталі: Вивід американських військових почався через декілька годин після церемонії складання присяги президента Афганістану Ашрафа Гані та прем’єр-міністра Абдулла Абдулла.

Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

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