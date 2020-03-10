США начали вывод войск из Афганистана

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Вторник, 10 марта 2020, 00:39

9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.

Источник: AFP

Детали: Вывод американских военных начался через несколько часов после церемонии присяги президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдулла.

Что было раньше: Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Напомним:

  • Президент США Джордж Буш распорядился ввести войска США в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. "Талибан" укрывал Усаму бин Ладена и его террористическую сеть "Аль-Каида".
  • Это самая длинная война, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3500 военных и более 750 миллиардов долларов.
  • Трамп неоднократно обещал закончить "бесконечные войны" на Ближнем Востоке. Вывод войск может повлиять на его поддержку американскими избирателями в стремлении Трампа переизбраться на второй срок.

Украинская правда
Темы: США Афганистан война


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