Туреччина закликала НАТО допомогти у вирішенні конфлікту в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав НАТО продемонструвати "солідарність" у вирішенні конфлікту у Сирії.

Джерело: TRT World

Деталі: За словами Ердогана, Туреччина – єдина країна НАТО, яка зазнала військових втрат у боротьбі із бойовиками ІДІЛ.

Про це турецький лідера заявив за підсумками зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Водночас генсек НАТО підтвердив, що Туреччина дійсно понесла великі втрати. Окрім того, вона приймає найбільше біженців.

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