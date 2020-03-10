Туреччина закликала НАТО допомогти у вирішенні конфлікту в Сирії
Вівторок, 10 березня 2020, 04:09
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав НАТО продемонструвати "солідарність" у вирішенні конфлікту у Сирії.
Джерело: TRT World
Деталі: За словами Ердогана, Туреччина – єдина країна НАТО, яка зазнала військових втрат у боротьбі із бойовиками ІДІЛ.
Про це турецький лідера заявив за підсумками зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.
Водночас генсек НАТО підтвердив, що Туреччина дійсно понесла великі втрати. Окрім того, вона приймає найбільше біженців.
Нагадаємо:
- 27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
- Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.
- Починаючи з опівночі 6 березня набув чинності режим припинення вогню в сирійському Ідлібі.
Українська правда