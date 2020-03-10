Турция призвала НАТО помочь в решении конфликта в Сирии
Вторник, 10 марта 2020, 04:09
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать "солидарность" в решении конфликта в Сирии.
Источник: TRT World
Детали: По словам Эрдогана, Турция – единственная страна НАТО, которая понесла военные потери в борьбе с боевиками ИГИЛ.
Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
В то же время генсек НАТО подтвердил, что Турция действительно понесла большие потери. Кроме того, она принимает наибольшее количество беженцев.
Напомним:
- 27 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
- Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
- Начиная с полуночи 6 марта вступил в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.
Украинская правда