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Турция призвала НАТО помочь в решении конфликта в Сирии

Вторник, 10 марта 2020, 04:09

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать "солидарность" в решении конфликта в Сирии.

Источник: TRT World

Детали: По словам Эрдогана, Турция – единственная страна НАТО, которая понесла военные потери в борьбе с боевиками ИГИЛ.

Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В то же время генсек НАТО подтвердил, что Турция действительно понесла большие потери. Кроме того, она принимает наибольшее количество беженцев.

Напомним:

  • 27 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
  • Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии.
  • Начиная с полуночи 6 марта вступил в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Украинская правда
Темы: ЭрдоганСирияТурцияНАТО
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