Турция призвала НАТО помочь в решении конфликта в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО продемонстрировать "солидарность" в решении конфликта в Сирии.

Источник: TRT World

Детали: По словам Эрдогана, Турция – единственная страна НАТО, которая понесла военные потери в борьбе с боевиками ИГИЛ.

Об этом турецкий лидер заявил по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В то же время генсек НАТО подтвердил, что Турция действительно понесла большие потери. Кроме того, она принимает наибольшее количество беженцев.

Напомним: