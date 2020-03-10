Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" не впустили в Україну громадянина Росії, який має відзнаку за анексію Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Росіянин прилетів 9 березня рейсом із Мінська в аеропорт "Жуляни".

Під час заходів прикордонного контролю громадянин Російської Федерації 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.

Проте у ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від президента Росії і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".

За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах забезпечення національної безпеки України.

Про дану особу також поінформували підрозділи Служби безпеки України.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

За даними "Української правди", цей росіянин – Карен Арутюнян, який очолює ТОВ "Ливарно-механічний завод" у Ногінську Московської області і який свого часу брав участь у місцевих виборах.