Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"

Вівторок, 10 березня 2020, 07:55
Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену Єдиної Росії

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" не впустили в Україну громадянина Росії, який має відзнаку за анексію Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Росіянин прилетів 9 березня рейсом із Мінська в аеропорт "Жуляни".

Під час заходів прикордонного контролю громадянин Російської Федерації 1965 року народження заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.

Проте у ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії "Единая Россия", представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від президента Росії і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль "За возвращение Крыма".

За результатами прикордонного контролю охоронці кордону відмовили іноземцю у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки в інтересах забезпечення національної безпеки України.

 

Про дану особу також поінформували підрозділи Служби безпеки України.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

За даними "Української правди", цей росіянин – Карен Арутюнян, який очолює ТОВ "Ливарно-механічний завод" у Ногінську Московської області і який свого часу брав участь у місцевих виборах.

Теми: РосіяанексіяКримПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Зеленський вірить у перемогу за рік
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: