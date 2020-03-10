Пограничники запретили въезд в Украину члену "Единой России"

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили в Украину гражданина России, который имеет награду за аннексию Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Россиянин прилетел 9 марта рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

Во время мероприятий пограничного контроля гражданин Российской Федерации 1965 года заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от президента России и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

О данном человеке проинформировали подразделения Службы безопасности Украины.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

По данным "Украинской правды", этот россиянин – Карен Арутюнян, возглавляющий ООО "Литейно-механический завод" в Ногинске Московской области, и в свое время он участвовал в местных выборах.