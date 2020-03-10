США перекинули в Європу бомбардувальники B-2

Оперативна група стелс-бомбардувальників B - 2 Spirit з авіабази Уайтмен в Міссурі прибула на авіабазу Лажес на Азорських островах (Португалія) для навчань з інтеграції в театр військових дій і льотної підготовки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Літаки працюватимуть на різних військових об'єктах в зоні відповідальності Європейського командування США. Розгортання стратегічних бомбардувальників в Європі дозволяє членам екіпажів ознайомитися з театром військових дій і демонструєприхильність США своїм союзникам і партнерам", – йдеться в заяві Європейського командування.

"Інтеграція з нашими союзниками по НАТО і країнами-партнерами по театру військових дій, а також з іншими підрозділами ВПС США... дозволяє нам вибудовувати довгострокові стратегічні відносини, необхідні для протистояння широкому колу глобальних викликів", – наголошується далі в документі.

На авіабазі Лажес дислокується 65-та група наземного обслуговування, яка надає підтримку в бойових операціях, забезпечуючи експедиційні переміщення винищувачів, інших бойових літаків, а також глобальний зв'язок з командирами бойових підрозділів.

Крім того, вона підтримує об'єднані і коаліційні операції, а також операції НАТО.