США перебросили в Европу бомбардировщики B-2

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Вторник, 10 марта 2020, 09:30

Оперативная группа стелс-бомбардировщиков B - 2 Spirit с авиабазы Уайтмен в Миссури прибыла на авиабазу Лажес на Азорских островах (Португалия) для учений по интеграции в театр военных действий и летной подготовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе позволяет членам экипажей ознакомиться с театром военных действий и демонструєприхильність США своим союзникам и партнерам", – говорится в заявлении Европейского командования.

"Интеграция с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру военных действий, а также с другими подразделениями ВВС США... позволяет нам выстраивать долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому кругу глобальных вызовов", – отмечается далее в документе.

На авиабазе Лажес дислоцируется 65-и группа наземного обслуживания, которая оказывает поддержку в боевых операциях, обеспечивая экспедиционные перемещения истребителей, других боевых самолетов, а также глобальный связь с командирами боевых подразделений.

Кроме того, она поддерживает Объединенные и коалиционные операции, а также операции НАТО.

Темы: США оружие Европа


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