Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США перебросили в Европу бомбардировщики B-2

Вторник, 10 марта 2020, 08:30

Оперативная группа стелс-бомбардировщиков B - 2 Spirit с авиабазы Уайтмен в Миссури прибыла на авиабазу Лажес на Азорских островах (Португалия) для учений по интеграции в театр военных действий и летной подготовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе позволяет членам экипажей ознакомиться с театром военных действий и демонструєприхильність США своим союзникам и партнерам", – говорится в заявлении Европейского командования.

"Интеграция с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру военных действий, а также с другими подразделениями ВВС США... позволяет нам выстраивать долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому кругу глобальных вызовов", – отмечается далее в документе.

На авиабазе Лажес дислоцируется 65-и группа наземного обслуживания, которая оказывает поддержку в боевых операциях, обеспечивая экспедиционные перемещения истребителей, других боевых самолетов, а также глобальный связь с командирами боевых подразделений.

Кроме того, она поддерживает Объединенные и коалиционные операции, а также операции НАТО.

Темы: СШАоружиеЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: