Після відео побиття дівчини у Полтаві дитину забрали від батьків

У Полтаві представники влади забрали 14-річну дівчину від батьків після того, як у мережу потрапило відео, як батько прилюдно о б’є дитину; поки що дівчина перебуває у реабілітаційному центрі.

Джерело: відділ комунікації поліції Полтавської області, інтернет-видання "Полтавщина", "Кременчуцька газета"

Дослівно поліція: "Працівниками поліції Полтави був виявлений у соціальній мережі фрагмент відеозапису, де дорослий чоловік жорстоко поводиться з неповнолітньою дівчиною. Із відео було зрозуміло, що застосування сили до дитини відбувалося біля одного з парків у центральній частині міста Полтава.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 125 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових слідчих дій особи встановлені.

З метою захисту дитини від насильства її помістили до дитячого реабілітаційного центру. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування дівчини в цій родині".

Деталі: За даними інтернет-видання "Полтавщина", інцидент стався 8 березня близько 17:00 у Полтаві на вулиці Соборності. Чоловік тримав неповнолітню дівчину за волосся, бив її кулаком по тулубу і головою об гранітний парапет.

"Кременчуцька газета" зазначає, що йдеться про 14-річну прийомну доньку, яка періодично тікає з дому.

Перехожий повідомив патрульним, що невідомі люди втримують дитину, але після приїзду правоохоронців від заяв і повідомлень відмовився. У результаті заяву про побиття ніхто не писав, а дитина не звернулася з проханням про надання медичної допомоги.

Відеозапис було опублікоано в полтавському Telergam-каналі, на YouTube він уже не доступний.