Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після відео побиття дівчини у Полтаві дитину забрали від батьків

Вівторок, 10 березня 2020, 09:01
Після відео побиття дівчини у Полтаві дитину забрали від батьків
Поліція Полтавщини

У Полтаві представники влади забрали 14-річну дівчину від батьків після того, як у мережу потрапило відео, як батько прилюдно о б’є дитину; поки що дівчина перебуває у реабілітаційному центрі.

Джерело: відділ комунікації поліції Полтавської області, інтернет-видання "Полтавщина", "Кременчуцька газета"

Дослівно поліція: "Працівниками поліції Полтави був виявлений у соціальній мережі фрагмент відеозапису, де дорослий чоловік жорстоко поводиться з неповнолітньою дівчиною. Із відео було зрозуміло, що застосування сили до дитини відбувалося біля одного з парків у центральній частині міста Полтава. 

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових  розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 125 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових слідчих дій особи встановлені.

З метою захисту дитини від насильства її помістили до дитячого реабілітаційного центру. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування дівчини в цій родині".

Деталі: За даними інтернет-видання "Полтавщина", інцидент стався 8 березня близько 17:00 у Полтаві на вулиці Соборності. Чоловік тримав неповнолітню дівчину за волосся, бив її кулаком по тулубу і головою об гранітний парапет.

"Кременчуцька газета" зазначає, що йдеться про 14-річну прийомну доньку, яка періодично тікає з дому.

Перехожий повідомив патрульним, що невідомі люди втримують дитину, але після приїзду правоохоронців від заяв і повідомлень відмовився. У результаті заяву про побиття ніхто не писав, а дитина не звернулася з проханням про надання медичної допомоги.

Відеозапис було опублікоано в полтавському Telergam-каналі, на YouTube він уже не доступний.

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиПолтаваполіціяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
діти
На Львівщині 9-річний музикант зібрав за рік понад 2,5 млн грн на ЗСУ
Ваша дитина краде: причини та що робити батькам
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: