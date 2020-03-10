После видео избиения девушки в Полтаве ребенка забрали от родителей

В Полтаве представители власти забрали 14-летнюю девушку от родителей после того, как в сеть попало видео, как отец публично бьет ребенка; пока что девушка находится в реабилитационном центре.

Источник: отдел коммуникации полиции Полтавской области, интернет-издание "Полтавщина", "Кременчугская газета"

Дословно полиция: "Сотрудниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый мужчина жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. По видео было понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

При проведении оперативно-розыскных следственных действий личности установлены.

С целью защиты ребенка от насилия его поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье".

Детали: По данным интернет-издания "Полтавщина", инцидент произошел 8 марта около 17:00 в Полтаве на улице Соборности. Мужчина держал несовершеннолетнюю девушку за волосы, бил ее кулаком по туловищу и головой о гранитный парапет.

"Кременчугская газета" отмечает, что речь идет о 14-летней приемной дочери, которая периодически сбегает из дома.

Видеозапись была опубликована в полтавском Telegram-канале, на YouTube она уже не доступно.

Прохожий сообщил патрульным, что неизвестные люди удерживают ребенка, но после приезда правоохранителей от заявлений и сообщений отказался. В результате заявление об избиении никто не писал, а ребенок не обратилась с просьбой о предоставлении медицинской помощи.