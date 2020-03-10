Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії вже п'ять людей померли від коронавірусу

Вівторок, 10 березня 2020, 09:40

П'ята людина померла у Великій Британії після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Жертві було за 70, і у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Пацієнт, який отримав позитивний результат на захворювання, викликане коронавірусом, помер в лікарні Сент-Хелієр на півдні Лондона.

Раніше було оголошено, що жінка у віці 70 років, яка також мала проблеми зі здоров'ям і лікувалася в лікарні Вулверхемптона, також померла.

Вважається, що вона підхопила вірус у Британії.

Громадська Охорона Здоров'я Англії продовжуватиме відстежувати тісні контакти всіх, у кого діагностовано COVID-19 у фазі стримування, радячи їм самоізоляцію вдома.

Близько 280 із загального числа випадків захворювання коронавірусом припадає на Англію, причому в Лондоні - 61.

До теперішнього часу було протестовано майже 25 000 людей.

Теми: Велика Британіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: