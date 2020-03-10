У Британії вже п'ять людей померли від коронавірусу

1516 переглядів
Вівторок, 10 березня 2020, 10:40

П'ята людина померла у Великій Британії після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Жертві було за 70, і у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Пацієнт, який отримав позитивний результат на захворювання, викликане коронавірусом, помер в лікарні Сент-Хелієр на півдні Лондона.

Раніше було оголошено, що жінка у віці 70 років, яка також мала проблеми зі здоров'ям і лікувалася в лікарні Вулверхемптона, також померла.

Вважається, що вона підхопила вірус у Британії.

Громадська Охорона Здоров'я Англії продовжуватиме відстежувати тісні контакти всіх, у кого діагностовано COVID-19 у фазі стримування, радячи їм самоізоляцію вдома.

Близько 280 із загального числа випадків захворювання коронавірусом припадає на Англію, причому в Лондоні - 61.

До теперішнього часу було протестовано майже 25 000 людей.

Теми: Британія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через атаку в Сирії 28 лютого 2020, 18:49
Українців попередили у зв’язку із потужним штормом у Британії 10 лютого 2020, 15:40
Єврокомісія представила офіційну позицію для переговорів з Британією 3 лютого 2020, 13:10
Усі новини
Головні новини
Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"
В Італії за добу на коронавірус захворіли майже 2 тисячі осіб
Італія розширює карантин на всю країну
Ізраїль вводить 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає з-за кордону
Усі новини
Фотопроект

Фотограф знімкував 4 сестер 43 роки поспіль

Культура

Тарас Шевченко: чому він став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо

Фотопроект

"Сильні. Відважні. Рівні": які вони, українські правоохоронниці