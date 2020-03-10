У Британії вже п'ять людей померли від коронавірусу

П'ята людина померла у Великій Британії після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Жертві було за 70, і у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Пацієнт, який отримав позитивний результат на захворювання, викликане коронавірусом, помер в лікарні Сент-Хелієр на півдні Лондона.

Раніше було оголошено, що жінка у віці 70 років, яка також мала проблеми зі здоров'ям і лікувалася в лікарні Вулверхемптона, також померла.

Вважається, що вона підхопила вірус у Британії.

Громадська Охорона Здоров'я Англії продовжуватиме відстежувати тісні контакти всіх, у кого діагностовано COVID-19 у фазі стримування, радячи їм самоізоляцію вдома.

Близько 280 із загального числа випадків захворювання коронавірусом припадає на Англію, причому в Лондоні - 61.

До теперішнього часу було протестовано майже 25 000 людей.