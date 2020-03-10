В Британии уже пять человек умерли от коронавирус

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Вторник, 10 марта 2020, 10:40

Пятый человек умер в Великобритании после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Жертве было за 70, и у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Пациент, получивший положительный результат на заболевание, вызванное коронавирусом, скончался в больнице Сент-Хелиер на юге Лондона.

Ранее было объявлено, что женщина в возрасте 70 лет, которая также имела проблемы со здоровьем и лечилась в больнице Вулверхэмптона, также умерла.

Считается, что она подхватила вирус в Британии.

Общественное Здравоохранение Англии будет продолжать отслеживать тесные контакты всех, у кого диагностирован COVID-19 в фазе сдерживания, советуя им самоизоляцию дома.

Около 280 из общего числа случаев заболевания коронавирусом приходится на Англию, причем в Лондоне - 61.

До настоящего времени было протестировано почти 25 000 человек.

Темы: Британия коронавирус


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