В Британии уже пять человек умерли от коронавирус

Пятый человек умер в Великобритании после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Жертве было за 70, и у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Пациент, получивший положительный результат на заболевание, вызванное коронавирусом, скончался в больнице Сент-Хелиер на юге Лондона.

Ранее было объявлено, что женщина в возрасте 70 лет, которая также имела проблемы со здоровьем и лечилась в больнице Вулверхэмптона, также умерла.

Считается, что она подхватила вирус в Британии.

Общественное Здравоохранение Англии будет продолжать отслеживать тесные контакты всех, у кого диагностирован COVID-19 в фазе сдерживания, советуя им самоизоляцию дома.

Около 280 из общего числа случаев заболевания коронавирусом приходится на Англию, причем в Лондоне - 61.

До настоящего времени было протестировано почти 25 000 человек.