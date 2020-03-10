Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии уже пять человек умерли от коронавирус

Вторник, 10 марта 2020, 09:40

Пятый человек умер в Великобритании после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Жертве было за 70, и у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Пациент, получивший положительный результат на заболевание, вызванное коронавирусом, скончался в больнице Сент-Хелиер на юге Лондона.

Ранее было объявлено, что женщина в возрасте 70 лет, которая также имела проблемы со здоровьем и лечилась в больнице Вулверхэмптона, также умерла.

Считается, что она подхватила вирус в Британии.

Общественное Здравоохранение Англии будет продолжать отслеживать тесные контакты всех, у кого диагностирован COVID-19 в фазе сдерживания, советуя им самоизоляцию дома.

Около 280 из общего числа случаев заболевания коронавирусом приходится на Англию, причем в Лондоне - 61.

До настоящего времени было протестировано почти 25 000 человек.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Великобритания
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: