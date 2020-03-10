В Україні досліджують чотири підозри на коронавірус
Вівторок, 10 березня 2020, 11:04
Центр громадського здоров'я України повідомляє, що станом на 10 березня в Україні досліджують чотири випадки підозри на коронавірус.
Джерело: ЦГЗ у Facebook
Дослівно: "Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня). 4 зразки перебувають на стадії дослідження".
Деталі: У ЦГЗ наголосили на необхідності миття рук, оскільки воно попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань.
І нагадали, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.
Передісторія:
- Новий коронавірус почали виявляти у грудня 2019 року у китайському місті Ухань (провінція Хубей) і назвали його Covid 2019.
- За останніми даними, станом на 10 березня, у світі заразилися новим коронавірусом 114 457 осіб. Із них 80 756 людей – на материковій частині Китаю, 9 172 людей – в Італії, 7 513 – у Південній Кореї, 7 161 – в Ірані, 1 412 – у Франції, 1 231 – в Іспанії, 1 224 – у Німеччині, 754 – у США, 530 – у Японії, у 374 – у Щвейцарії, 321 –у Нідерландах, 321 – у Великій Британії. У Росії виявили 20 випадків, в Україні – 1.
- Померли від хвороби, породженої цим вірусом, 4 026 людей. Із них, зокрема, 3 024 випадки смерті – у провінції Хубей, 463 – в Італії, 237 – в Ірані, 54 – у Південній Кореї, по 30 смертей – у Франції та Іспанії, 22 померлих – в американському штаті Вашингтон.
- Одужали вже 64 032 заражених вірусом Covid 2019, із них 47 741 – у китайській провінції Хубей.
Українська правда