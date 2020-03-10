В Україні досліджують чотири підозри на коронавірус

Центр громадського здоров'я України повідомляє, що станом на 10 березня в Україні досліджують чотири випадки підозри на коронавірус.

Джерело: ЦГЗ у Facebook

Дослівно: "Станом на 10 березня Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, із яких 1 підтверджено (3 березня). 4 зразки перебувають на стадії дослідження".

Деталі: У ЦГЗ наголосили на необхідності миття рук, оскільки воно попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань.

І нагадали, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

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