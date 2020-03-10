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В Украине исследуют четыре подозрения на коронавирус

Вторник, 10 марта 2020, 11:04
В Украине исследуют четыре подозрения на коронавирус

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на 10 марта в Украине исследуют четыре случая подозрения на коронавирус.

Источник: ЦОЗ в Facebook

Дословно: "По состоянию на 10 марта Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений относительно заболевания COVID-19, из которых 1 подтверждено (3 марта). 4 образца находятся на стадии исследования".

Детали: В ЦОЗ подчеркнули необходимость мытья рук, поскольку оно предупреждает заражение не только новой коронавируснаой инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний.

И напомнили, что медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Предыстория:

  • Новый коронавирус стали обнаруживать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) и назвали его Covid 2019.
  • По последним данным, на 10 марта в мире заразились новым коронавирусом 114 457 человек. Из них 80 756 человек – на материковой части Китая, 9 172 человека – в Италии, 7513 – в Южной Корее, 7161 – в Иране, 1 412 – во Франции, 1 231 – в Испании, 1 224 – в Германии, 754 – в США, 530 – в Японии, 374 – в Щвейцарии, 321 – в Нидерландах, 321 – в Великобритании. В России обнаружили 20 случаев, в Украине – 1.
  • Умерли от болезни, порожденной этим вирусом, 4 026 человек. Из них, в частности, 3 024 случая смерти – в провинции Хубэй, 463 – в Италии, 237 – в Иране, 54 – в Южной Кореи, по 30 смертей – во Франции и Испании, 22 умерших – в американском штате Вашингтон.
  • Выздоровели уже 64 032 зараженных вирусом Covid 2019, из них 47 741 – в китайской провинции Хубэй.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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