В Украине исследуют четыре подозрения на коронавирус

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что по состоянию на 10 марта в Украине исследуют четыре случая подозрения на коронавирус.

Источник: ЦОЗ в Facebook

Дословно: "По состоянию на 10 марта Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений относительно заболевания COVID-19, из которых 1 подтверждено (3 марта). 4 образца находятся на стадии исследования".

Детали: В ЦОЗ подчеркнули необходимость мытья рук, поскольку оно предупреждает заражение не только новой коронавируснаой инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний.

И напомнили, что медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Предыстория: