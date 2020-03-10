Польща скасовує всі масові заходи на тлі поширення коронавірусу

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Вівторок, 10 березня 2020, 12:27

Уряд Польщі прийняв рішення про скасування всіх масових заходів для запобігання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Ми прийняли рішення про скасування всіх масових заходів" - заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький після засідання урядового кризового комітету.

"З огляду на стан справ і поради ВООЗ, а також дискусії з багатьма нашими партнерами, прем’єрами, президентами інших держав ми приймаємо рішення, які мають на меті запобігання поширенню коронавірусу" - наголосив прем’єр.

За його словами, уряд розглядає також інші кроки в цьому напрямку, про які стане відомо найближчими днями.

У Польщі наразі 17 осіб заражені коронавірусом.

Як повідомлялося, з вечора вівторка уряд Чехії заборонив усі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб, крім того, призупинена робота навчальних закладів.

Про тимчасове закриття шкіл оголосив і уряд Румунії.

Теми: коронавірус Польща


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