Польша отменяет все массовые мероприятия на фоне распространения коронавируса

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Вторник, 10 марта 2020, 12:27

Правительство Польши приняло решение об отмене всех массовых мероприятий для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий", – заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий после заседания правительственного кризисного комитета.

"Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращения распространения коронавируса", – отметил премьер.

По его словам, правительство рассматривает также другие шаги в этом направлении, о которых станет известно в ближайшие дни.

В Польше пока 17 человек заражены коронавирусом.

Как сообщалось, с вечера вторника правительство Чехии запретило все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек, кроме того, приостановлена работа учебных заведений.

О временном закрытии школ объявило и правительство Румынии.

Темы: коронавирус Польша


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