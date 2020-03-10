Польша отменяет все массовые мероприятия на фоне распространения коронавируса

Правительство Польши приняло решение об отмене всех массовых мероприятий для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий", – заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий после заседания правительственного кризисного комитета.

"Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращения распространения коронавируса", – отметил премьер.

По его словам, правительство рассматривает также другие шаги в этом направлении, о которых станет известно в ближайшие дни.

В Польше пока 17 человек заражены коронавирусом.

Как сообщалось, с вечера вторника правительство Чехии запретило все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек, кроме того, приостановлена работа учебных заведений.

О временном закрытии школ объявило и правительство Румынии.