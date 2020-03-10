"Брудні танці" у Херсонській ОДА: після скандалу полетіли голови

5530 переглядів
Вівторок, 10 березня 2020, 12:33

Після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Джерело: Мій Херсон, відео Суспільне Херсон

Деталі: Після скандалу у Херсонській ОДА проходило службове розслідування, що мало встановити причетних до організації виступу гурту "Степ" на святкування 8-го березня у сесійній залі.

Відео зі святкування 8-го березня у Херсонській ОДА буквально підірвало інтернет. Чиновники вирішили привітати прекрасну стать запросивши на виступ гурт "Степ". Співи якого супроводжувалися відвертими танцями.

Теми: Херсон скандал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Адвокати Мангера спілкувалися з Левіним, коли він був у розшуку. Вони заперечують 20 лютого 2020, 14:07
Суд розблокував концесію Херсонського морпорту 14 лютого 2020, 19:50
Служба безпеки спіймала на хабарі митників аеропорту "Херсон" 13 лютого 2020, 19:39
Усі новини
Головні новини
Уряд Шмигаля призначив тимчасового міністра освіти
Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло
Прикордонники заборонили в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"
В Італії за добу на коронавірус захворіли майже 2 тисячі осіб
Усі новини
артефакти

Хто такі суфражистки та як вони боролися за права жінок. 12 історичних плакатів

ted

Як відрізняти фейк-новини та шукати істину

дослідження

72,5% собак мають тривожність