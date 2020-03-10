"Брудні танці" у Херсонській ОДА: після скандалу полетіли голови

Після скандального привітання жінок у сесійній залі облради голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Джерело: Мій Херсон, відео Суспільне Херсон

Деталі: Після скандалу у Херсонській ОДА проходило службове розслідування, що мало встановити причетних до організації виступу гурту "Степ" на святкування 8-го березня у сесійній залі.

Відео зі святкування 8-го березня у Херсонській ОДА буквально підірвало інтернет. Чиновники вирішили привітати прекрасну стать запросивши на виступ гурт "Степ". Співи якого супроводжувалися відвертими танцями.