"Грязные танцы" в Херсонской ОГА: после скандала полетели головы
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Вторник, 10 марта 2020, 12:33
После скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.
Источник: Мой Херсон, видео Супільне Херсон
Детали: После скандала в Херсонской ОГА проходило служебное расследование, которое должно было установить причастных к организации выступления группы "Степ" на праздновании 8 марта в сессионном зале.
Видео с празднования 8 марта в Херсонской ОГА буквально взорвало интернет. Чиновники решили поздравить прекрасный пол, пригласив на выступление группу "Степ". Пение коллектива сопровождалось откровенными танцами.
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