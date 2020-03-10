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"Грязные танцы" в Херсонской ОГА: после скандала полетели головы

Вторник, 10 марта 2020, 11:33
Грязные танцы в Херсонской ОГА: после скандала полетели головы

После скандального поздравления женщин в сессионном зале облсовета председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Источник: Мой Херсон, видео Супільне Херсон

Детали: После скандала в Херсонской ОГА проходило служебное расследование, которое должно было установить причастных к организации выступления группы "Степ" на праздновании 8 марта в сессионном зале.

Видео с празднования 8 марта в Херсонской ОГА буквально взорвало интернет. Чиновники решили поздравить прекрасный пол, пригласив на выступление группу "Степ". Пение коллектива сопровождалось откровенными танцами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонскандал
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