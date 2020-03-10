Путін пригрозив загибеллю, якщо хтось наважиться напасти на Росію
Вівторок, 10 березня 2020, 12:23
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відповість будь-кому, хто наважиться повторити напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз.
Джерело: інтерв'ю Путіна ТАСС
Пряма мова: "Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку нацистської Німеччини, ми втратили 27 млн людей. Немає жодної країни світу, яка зазнала б такої втрати.
І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине".
Деталі: Разом з тим він додав, що Росія ніколи не прагнула і зараз не прагне до такого розвитку подій.