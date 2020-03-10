Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін пригрозив загибеллю, якщо хтось наважиться напасти на Росію

Вівторок, 10 березня 2020, 12:23
Путін пригрозив загибеллю, якщо хтось наважиться напасти на Росію

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відповість будь-кому, хто наважиться повторити напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз.

Джерело: інтерв'ю Путіна ТАСС

Пряма мова: "Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку нацистської Німеччини, ми втратили 27 млн ​​людей. Немає жодної країни світу, яка зазнала б такої втрати.

І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине".

Деталі: Разом з тим він додав, що Росія ніколи не прагнула і зараз не прагне до такого розвитку подій.

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: