Путін пригрозив загибеллю, якщо хтось наважиться напасти на Росію

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Вівторок, 10 березня 2020, 13:23

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відповість будь-кому, хто наважиться повторити напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз.

Джерело: інтерв'ю Путіна ТАСС

Пряма мова: "Радянський Союз зазнав дуже страшного, жахливого, непростимого нападу з боку нацистської Німеччини, ми втратили 27 млн ​​людей. Немає жодної країни світу, яка зазнала б такої втрати.

І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине".

Деталі: Разом з тим він додав, що Росія ніколи не прагнула і зараз не прагне до такого розвитку подій.

Теми: Путін Росія війна


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