Путин пригрозил гибелью, если кто решит напасть на Россию

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Вторник, 10 марта 2020, 13:23

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит любому, кто осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз.

Источник: интервью Путина ТАСС

Прямая речь: "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату.

И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

Детали: Вместе с тем он добавил, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий.  

   

Темы: Путин Росcия война


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