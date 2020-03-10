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Весна в Києві вже побила 7 температурних рекордів

Вівторок, 10 березня 2020, 12:29
Весна в Києві вже побила 7 температурних рекордів
Наталія Негрей

З початку березня метеорологи зафіксували в Києві 7 температурних рекордів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Так під час свят, ніч на 8 березня у столиці виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році.

Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С.

Метеорологи зазначають, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня.

Українська правда

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Теми: погода
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