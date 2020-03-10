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Весна в Киеве уже побила 7 температурных рекордов

Вторник, 10 марта 2020, 12:29
Весна в Киеве уже побила 7 температурных рекордов
Наталия Негрей

С начала марта метеорологи зафиксировали в Киеве 7 температурных рекордов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Так во время праздников, ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ниже 7,0° С, что на 2,2° С выше, чем это было в 1906 году.

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под наутро не опустилась ниже 6,8° С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3° С.

Метеорологи отмечают, что температура первой декады марта превышает норму на 9,5° С и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Украинская правда
Темы: погода
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