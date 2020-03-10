Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 7 українців, які летіли з хворою молдованкою, симптоми Covid-19 не виявили

Вівторок, 10 березня 2020, 13:07
У 7 українців, які летіли з хворою молдованкою, симптоми Covid-19 не виявили

Під час проходження кордону у сімох українців, які перебували в літаку разом із хворою на коронавірус громадянкою Молдови, не виявили симпотомів хвороби.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка

Пряма мова: "Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулись в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулись через різні пункти пропуску з Молдовою.

Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було".

Деталі: За словами речника, українцям пояснили, як діяти при виявленні симптомів, і порадили самоізолюватись.

Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.

Що було раніше: Влада Молдови визначила 45 пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували в салоні літака в безпосередній близькості від жінки, у якої виявлено коронавірус нового типу. Пізніше виявилось, що  з цих 45 пасажирів 7 українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМолдоваІталіяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: