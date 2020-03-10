У 7 українців, які летіли з хворою молдованкою, симптоми Covid-19 не виявили

Під час проходження кордону у сімох українців, які перебували в літаку разом із хворою на коронавірус громадянкою Молдови, не виявили симпотомів хвороби.

Джерело: Укрінформ із посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка

Пряма мова: "Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулись в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулись через різні пункти пропуску з Молдовою.

Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було".

Деталі: За словами речника, українцям пояснили, як діяти при виявленні симптомів, і порадили самоізолюватись.

Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.

Що було раніше: Влада Молдови визначила 45 пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували в салоні літака в безпосередній близькості від жінки, у якої виявлено коронавірус нового типу. Пізніше виявилось, що з цих 45 пасажирів 7 українців.