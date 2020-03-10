У 7 украинцев, летевших с больной молдованкой, симптомы Covid-19 не обнаружили

Во время прохождения границы у семи украинцев, которые находились в самолете вместе с больной коронавирусом гражданкой Молдовы, не обнаружили симптомов болезни.

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко

Прямая речь: "Семь украинцев, которые находились в самолете вместе с гражданкой Молдовы, у которой обнаружили коронавирус, вернулись в Украину. Нам известны данные этих граждан. Они вернулись через разные пункты пропуска с Молдовой.

Во время прохождения границы были проведены температурный скрининг - температуры и других признаков заболевания не было".

Детали: По словам представителя пограничников, украинцам объяснили, как действовать при обнаружении симптомов, и посоветовали самоизолироваться.

Представители Минздрава проинформированы касательно этих граждан.

Что было раньше: Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружен коронавирус нового типа. Позже оказалось, что из этих 45 пассажиров 7 – украинцы.