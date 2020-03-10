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Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

Вівторок, 10 березня 2020, 13:47
Затримали тітушку, причетного до вбивства майданівця Вербицького

Правоохоронці  затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська, екснардеп Ігор Луценко у Facebook, Офіс генерального прокурора, Нацполіція

Пряма мова Закревської: "Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого".

Пряма мова Луценка: "Його роль - більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру".

Деталі: Офіс генерального прокурора дав офіційне повідомлення, що 10 березня 2020 року прокурори спільно з працівниками ДБР та Нацполіції затримали громадянина, який підозрюється у викраденні та катуванні учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього.

Вказана особа з квітня 2014 року перебувала в міжнародному розшуку. За даними слідства Мисливий отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я.

Затриманому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

На даний час вирішується питання про звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

В ОГП нагадують, що в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, викрадення та катування активістів Майдану наразі повідомлено про підозру 11 особам, які перебувають в розшуку, а також триває робота з встановлення інших співучасників злочинних дій.

 

Передісторія:

  • У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов.
  • Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

Українська правда

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Теми: Євромайдан
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