Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська, екснардеп Ігор Луценко у Facebook

Пряма мова Закревської: "Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого".

Пряма мова Луценка: "Його роль - більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру".

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