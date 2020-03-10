Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

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Вівторок, 10 березня 2020, 14:47

Правоохоронці  затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська, екснардеп Ігор Луценко у Facebook

Пряма мова Закревської: "Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого".

Пряма мова Луценка: "Його роль - більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру".

 

Передісторія:

  • У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення - громадянин Неживов.
  • Олексій Чеботарьов – кримінальний авторитет та, як його називали, король контрабанди і алкоголю за часів Януковича. Під час Революції Гідності створив злочинну організацію, яка нападала на майданівців, викрадала їх та катувала.

Українська правда
Теми: Євромайдан


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