Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького

Правоохоронці затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка.

Джерело: адвокат Євгенія Закревська, екснардеп Ігор Луценко у Facebook, Офіс генерального прокурора, Нацполіція

Пряма мова Закревської: "Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького викрадення Ігоря Луценка - тітушку Сергія Мисливого".

Пряма мова Луценка: "Його роль - більше, ніж звичайного тітушки-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року.

Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру".

Деталі: Офіс генерального прокурора дав офіційне повідомлення, що 10 березня 2020 року прокурори спільно з працівниками ДБР та Нацполіції затримали громадянина, який підозрюється у викраденні та катуванні учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього.



Вказана особа з квітня 2014 року перебувала в міжнародному розшуку. За даними слідства Мисливий отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім’я.

Затриманому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

На даний час вирішується питання про звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.



В ОГП нагадують, що в кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, викрадення та катування активістів Майдану наразі повідомлено про підозру 11 особам, які перебувають в розшуку, а також триває робота з встановлення інших співучасників злочинних дій.

Передісторія: