Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого

Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко.

Источник: адвокат Евгения Закревская, экс-снардеп Игорь Луценко в Facebook

Прямая речь Закревской: "Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мысливого".

Прямая речь Луценко: "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.

Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру".

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