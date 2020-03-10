Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого
Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко.
Источник: адвокат Евгения Закревская, экс-снардеп Игорь Луценко в Facebook
Прямая речь Закревской: "Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мысливого".
Прямая речь Луценко: "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.
Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру".
Предыстория:
- В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
- В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов.
- Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.