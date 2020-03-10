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Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого

Вторник, 10 марта 2020, 13:47
Задержан титушка, причастный к убийству майдановца Вербицкого

Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко.

Источник: адвокат Евгения Закревская, экс-снардеп Игорь Луценко в Facebook, Офис генерального прокурора, Нацполиция

Прямая речь Закревской: "Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мысливого".

Прямая речь Луценко: "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.

Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру".

Детали: Офис генерального прокурора позже дал официальное сообщение, что 10 марта 2020 года прокуроры совместно с работниками ГБР и Нацполиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении и истязании участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.

Указанное лицо с апреля 2014 года находилось в международном розыске. По данным следствия Мысливий получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя.

Задержанному инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В ОГП напоминают, что в уголовном производстве по факту создания преступной организации, похищения и пытках активистов Майдана уже сообщено о подозрении 11 лицам, находящимся в розыске, а также продолжается работа по установлению других соучастников преступных действий.

 

Предыстория:

  • В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов.
  • Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

Украинская правда

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Темы: Евромайдан
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