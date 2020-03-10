Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого

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Вторник, 10 марта 2020, 14:47

Правоохранители задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко.

Источник: адвокат Евгения Закревская, экс-снардеп Игорь Луценко в Facebook

Прямая речь Закревской: "Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко - титушку Сергея Мысливого".

Прямая речь Луценко: "Его роль – больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственно похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года.

Мысливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру".

 

Предыстория:

  • В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения - гражданин Неживов.
  • Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича. Во время Революции Достоинства создал преступную организацию, которая нападала на майдановцев, похищала их и пытала.

Украинская правда
Темы: Евромайдан


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