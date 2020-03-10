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"МАУ" скоротила рейси до низки країн і всередині України

Вівторок, 10 березня 2020, 13:44
МАУ скоротила рейси до низки країн і всередині України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила скоротити рейси до 16 країн, а також скасовує другу частоту окремих внутрішніх рейсів у межах України.

Джерело: пресслужба МАУ у Facebook  

Дослівно: "У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України".

Деталі: Про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії обіцяють повідомити пізніше.

Також зазначається, що пасажирів, які залишили свої контактні дані під час бронювання, проінформують про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.

МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті або телефонувати до контактцентру авіакомпанії.

Що було раніше: Компанія Wizz Air повідомила, що скасувала усі рейси до Італії та Ізраїлю.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Передісторія:

  • Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше ніж 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.
  • В МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

Українська правда

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Теми: авіакоронавірус
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