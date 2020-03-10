"МАУ" скоротила рейси до низки країн і всередині України

1863 перегляди
Вівторок, 10 березня 2020, 14:44

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила скоротити рейси до 16 країн, а також скасовує другу частоту окремих внутрішніх рейсів у межах України.

Джерело: пресслужба МАУ у Facebook  

Дослівно: "У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України".

Деталі: Про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії обіцяють повідомити пізніше.

Також зазначається, що пасажирів, які залишили свої контактні дані під час бронювання, проінформують про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.

МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті або телефонувати до контактцентру авіакомпанії.

Що було раніше: Компанія Wizz Air повідомила, що скасувала усі рейси до Італії та Ізраїлю.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Передісторія:

  • Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше ніж 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.
  • В МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

Українська правда
Теми: авіа коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Wizz Air скасував всі рейси до Італії та Ізраїлю 10 березня 2020, 13:20
Молдова заборонить в'їзд іноземцям, які прилітають із "заражених" країн 9 березня 2020, 21:08
Румунія призупинила авіасполучення з Італією 9 березня 2020, 18:06
Усі новини
Головні новини
Путіну відкрили шлях для переобрання президентом
Суд обрав Федині запобіжний захід
Затримали "тітушку", причетного до вбивства майданівця Вербицького
У Держдумі запропонували "не мудрувати" й дати Путіну правити вічно
Усі новини
сім'я

Чому обід краще приготувати вдома

інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси

тест

Що варто, а що ні дарувати на 8 березня?