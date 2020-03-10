"МАУ" сократила рейсы в ряд стран и внутри Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила сократить рейсы в 16 стран, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.

Источник: пресс-служба МАУ в Facebook

Дословно: "В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины".

Детали: О дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии обещают сообщить позже.

Также отмечается, что пассажиров, которые оставили свои контактные данные при бронировании, проинформируют о любых изменениях в расписании заранее.

МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или звонить в контактцентр авиакомпании.

Что было раньше: Компания Wizz Air сообщила, что отменила все рейсы в Италию и Израиль.

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