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Через коронавірус МАУ обмежила польоти до низки країн Європи та Азії

Вівторок, 10 березня 2020, 13:57
Через коронавірус МАУ обмежила польоти до низки країн Європи та Азії

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус скоротила кількість рейсів до 16 країн Європи та Азії, а також всередині України.

Джерело: повідомлення МАУ у Facebook

Дослівно: "У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії".

Деталі: Крім того, авіакомпанія зменшила кількість рейсів всередині Україні, скасувавши "другу частоту окремих внутрішніх рейсів".

Пасажирів, які забронювали польоти, пообіцяли інформувати про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.

МАУ порекомендувала перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на своєму сайті або зателефонувати до контактного центру авіакомпанії.

У зв'язку із вірусною загрозою внести зміни у свій розклад польотів планує й авіакомпанія SkyUp Airline.

Дослівно на її сторінці Facebook: "Наразі зовнішні обставини вносять свої поправки до масштабних планів SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми. Незабаром вона з’явиться у наших соцмережах, тому не забувайте перевіряти офіційні сторінки".

Українська правда

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Теми: коронавірусавіаЄвропасвіт
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