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Из-за коронавируса МАУ ограничила полеты в ряд стран Европы и Азии

Вторник, 10 марта 2020, 13:57
Из-за коронавируса МАУ ограничила полеты в ряд стран Европы и Азии

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса сократила количество рейсов в 16 стран Европы и Азии, а также внутри Украины.

Источник: сообщение МАУ в Facebook

Дословно: "В связи с рекомендациями правительств многих стран избегать массовых мероприятий, ограничивать интенсивность передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию".

Детали: Кроме того, авиакомпания уменьшила количество рейсов внутри Украины, отменив "вторую частоту отдельных внутренних рейсов".

Пассажирам, забронировавшим авиабилеты, пообещали информировать о любых изменениях в расписании заранее.

МАУ порекомендовала проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на своем сайте или звонить в контактный центр авиакомпании.

В связи с вирусной угрозой внести изменения в свое расписание полетов планирует и авиакомпания SkyUp Airline.

Дословно на ее странице Facebook: "Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы. Вскоре она появится в наших соцсетях, поэтому не забывайте проверять официальные страницы".

Украинская правда
Темы: коронавирусавиаЕвропамир
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