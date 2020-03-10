Из-за коронавируса МАУ ограничила полеты в ряд стран Европы и Азии

1943 просмотра
Вторник, 10 марта 2020, 14:57

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса сократила количество рейсов в 16 стран Европы и Азии, а также внутри Украины.

Источник: сообщение МАУ в Facebook

Дословно: "В связи с рекомендациями правительств многих стран избегать массовых мероприятий, ограничивать интенсивность передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию".

Детали: Кроме того, авиакомпания уменьшила количество рейсов внутри Украины, отменив "вторую частоту отдельных внутренних рейсов".

Пассажирам, забронировавшим авиабилеты, пообещали информировать о любых изменениях в расписании заранее.

МАУ порекомендовала проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на своем сайте или звонить в контактный центр авиакомпании.

Украинская правда
Темы: коронавирус авиа Европа мир


powered by lun.ua
Материалы по теме
"МАУ" сократила рейсы в ряд стран и внутри Украины 10 марта 2020, 14:44
Grand Princess с коронавирусом на борту пришвартовался в США, пассажиры сходят на берег 10 марта 2020, 14:11
У 7 украинцев, летевших с больной молдованкой, симптомы Covid-19 не обнаружили 10 марта 2020, 14:07
Все новости
Главные новости
Путину открыли путь для переизбрания президентом
Суд избрал Федине меру пресечения
Задержан "титушка", причастный к убийству майдановца Вербицкого
В Госдуме предложили "не мудрить" и дать Путину править вечно
Все новости
тест

Допишите 8 историй девушек. Интерактивный текст

Объясняем

Проблемы с сексом и депрессия. Есть ли между ними взаимосвязь

подкаст

Как часто в лишних килограммах виноваты наши гормоны? объясняет эндокринолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів