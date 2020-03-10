В ОАСК шукають вибухівку, працівників евакуювали

Співробітників Окружного адміністративного суду міста Києва евакуювали через повідомлення про мінування.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "У зв'язку із надходженням до Національної поліції повідомлення про замінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду"

Деталі: У приміщеннях ОАСК працює слідчо-оперативна група. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.