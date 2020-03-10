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В ОАСК ищут взрывчатку, работники эвакуированы

Вторник, 10 марта 2020, 15:23
В ОАСК ищут взрывчатку, работники эвакуированы

Сотрудников Окружного административного суда города Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "В связи с поступлением в Национальной полиции сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда"

Детали: В помещениях ОАСК работает следственно-оперативная группа. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Темы: Киевполиция
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